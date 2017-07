Galatasaray kan zich op nationale competitie richten na blamage

Galatasaray is donderdagavond gestrand in de tweede voorronde van de Europa League. Het elftal van Igor Tudor ging vorige week met 2-0 onderuit op bezoek bij het Zweedse Östersunds FK en slaagde er donderdagavond voor eigen publiek niet in die achterstand ongedaan te maken: 1-1. Östersunds mag zich zodoende gaan opmaken voor een dubbele ontmoeting met Fola Esch uit Luxemburg.

Galatasaray wist wat het te doen stond na de nederlaag uit de heenwedstrijd, maar het ontbrak de Turkse grootmacht simpelweg aan de benodigde creativiteit om de hechte defensie van Östersunds uit elkaar te spelen. Het bezoek bleef betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft, al kwam het op slag van rust nog wel goed weg toen een poging van Sinan Gümüs uit een hoekschop het houtwerk teisterde.

Na de onderbreking zou het laatste sprankje hoop voor Cim Bom op een toereikend resultaat al gauw de kop ingedrukt worden door Brwa Nouri. De middenvelder bracht Östersunds na een uur spelen op voorsprong vanaf elf meter, nadat doelman Fernando Muslera in zijn eigen strafschopgebied een overtreding had begaan op Saman Ghoddos. Ahmet Calik zou daarna nog wel wat terugdoen namens Galatasaray, maar zijn gelijkmaker kon uitschakeling uiteindelijk niet afwenden.