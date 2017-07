FC Utrecht wint in Waalwijk en komt ronde verder in Europa League

FC Utrecht heeft zich donderdagavond voor de derde voorronde van de Europa League geplaatst. Een week na het doelpuntloze gelijkspel op Malta was het team van Erik ten Hag te sterk voor Valletta FC. In Waalwijk, dat het strijdtoneel was vanwege het EK Vrouwenvoetbal dat in Utrecht wordt gehouden, zorgden Sean Klaiber, Willem Janssen en Zakaria Labyad er mede voor dat het weerzien in een 3-1 overwinning eindigde.

FC Utrecht was in de eerste helft veel beter dan Valletta en de ruststand van 1-0 was dan ook verdiend maar tegelijkertijd aan de magere kant. Het team van Ten Hag was in de openingsfase meteen dreigend. Een knal van Klaiber ging naast en Simon Makienok schoot het leer recht op Henry Bonello af. In de achttiende minuut was het alsnog raak: de doelman had geen antwoord op de heerlijke knal van Klaiber.

Makienok had luttele minuten later voor de 2-0 kunnen zorgen, maar Bonello redde uitstekend. Een inzet van Janssen uit de daaropvolgende hoekschop ging over. Dat het niet de wedstrijd van Makienok was, bleek wel in de 37e minuut. De aanvaller kreeg het leer fraai mee van Klaiber, maar mikte de bal net naast. Zodoende mocht Valletta na het horen van het rustsignaal zich gelukkig prijzen met de minimale achterstand.

Ook na de onderbreking maakte FC Utrecht het zichzelf onnodig moeilijk. Het bezoek uit Malta kroop meer uit zijn schulp en zette David Jensen zowaar meer aan het werk. Toch bleef de ploeg van Ten Hag uitzicht hebben op een verdubbeling van de voordelige marge. Een overtreding op Makienok had een strafschop moeten betekenen, Labyad schoot naast en invaller Cyriel Dessers stuitte op Bonello.

In het laatste kwartier slaagde FC Utrecht erin om de voorsprong alsnog uit te breiden. Janssen kopte uit een corner de 2-0 binnen en Labyad zorgde op prachtige wijze voor het slotakkoord. De middenvelder ramde het leer op schitterende wijze in de verre hoek: 3-0. Santiago Malano bepaalde de eindstand.