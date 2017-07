Chelsea vraagt vijftig miljoen euro voor Spaans doelwit

Swansea City ziet in Nacer Chadli een geschikte opvolger van Gylfi Sigurdsson, mocht laatstgenoemde naar Everton vertrekken. Chadli is op weg naar de uitgang bij West Bromwich Albion. (Daily Telegraph)

Southampton hoopt Patrick Roberts een seizoen te huren van Manchester City. Dat is een hard gelag voor Celtic, dat hoopt nog een seizoen te kunnen beschikken over de buitenspeler. (Daily Record)

Newcastle United heeft Aleksandar Mitrovic aangeboden bij Olympique Lyon voor achttien miljoen euro. Het is nog onduidelijk of de Ligue 1-club oren heeft naar een dergelijke deal. (Foot Mercato)