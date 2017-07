‘Het is voor PSG helemaal niet mogelijk de clausule van Neymar te activeren’

Paris Saint-Germain zou vastberaden zijn Neymar deze zomer voor een bedrag van liefst 222 miljoen euro los te weken bij Barcelona, zo meldden diverse Franse media vorige week. In Catalonië betwijfelt men echter of PSG de aankoop van de Braziliaanse superster financieel kan verantwoorden.

PSG zou bereid zijn de transferclausule in het contract van Neymar te activeren. "Maar het is helemaal niet mogelijk om dergelijke clausules te activeren als je wil voldoen aan de Financial Fair Play-regels", stelt Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu in gesprek met The Associated Press. "Dat is alleen mogelijk als een club niet de intentie heeft om te voldoen aan die regels."

Neymar ligt nog tot halverwege 2021 vast in Barcelona. Bartomeu benadrukt dat de club geenszins van plan is mee te werken aan een vertrek van de 25-jarige linksbuiten, die in de zomer van 2013 overkwam van Santos. "Een transfer is onbespreekbaar. Hij heeft nog een contract voor vier seizoenen en we rekenen vanzelfsprekend op hem. Hij maakt deel uit van ons team."