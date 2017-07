‘Wij hebben niets van PSV gehoord, al is het een fantastische club’

Robbin Ruiter gaat wellicht in de Championship aan de slag. De sinds zijn vertrek bij FC Utrecht transfervrije doelman traint momenteel mee bij Sunderland, al moet zijn verblijf niet worden gezien als een proefperiode bij the Black Cats.

"De club wil vooral zien hoe fit hij is. Robbin heeft natuurlijk toch een half jaar niet gespeeld door een blessure", zo verklaart zaakwaarnemer Dick van Burik in gesprek met Voetbal International. Sunderland verkocht onlangs Jordan Pickford aan Everton en is nog zoekende naar versterking voor het keepersgilde.

Een fitte Ruiter zou in aanmerking kunnen komen voor een contract. "Robbin maakt een zeer positieve indruk bij Sunderland. Hij heeft de laatste jaren bij FC Utrecht ook wel wat opgebouwd. Nu hoopt hij op een buitenlands avontuur. Sunderland zou een prachtig nieuw hoofdstuk kunnen zijn in zijn carrière."

Een overgang naar PSV, dat afscheid nam van Remko Pasveer en Hidde Jurjus, is niet aan de orde. "Dat is geen thema. Wij hebben niets van PSV gehoord dus het heeft ook geen zin om daar over na te denken, al is het een fantastische club", zo stelt de belangenbehartiger van de dertigjarige doelman.