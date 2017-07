Flamboyante voorzitter laat Belotti niet gaan: ‘Alleen voor 100 miljoen euro'

Andrea Belotti leek na een indrukwekkend seizoen in de Serie A voor een transfer te staan, maar voorlopig is de 23-jarige spits nog altijd speler van Torino. Voorzitter Urbano Cairo benadrukt dat de club uit Turijn niet de intentie heeft zijn aanvalsleider deze zomer van de hand te doen, ondanks de interesse van een groot aantal clubs in binnen- en buitenland.

Onder andere AC Milan en Arsenal zouden Belotti nog altijd op de korrel hebben. "De kans bestaat dat hij gewoon bij Torino blijft. Als een Italiaanse club bereid is 100 miljoen euro voor hem te betalen en hij wil per se weg, dan zal ik een transfer in overweging nemen, maar ik wil hem in principe niet verkopen", zegt de beleidsbepaler in gesprek met Sky Italia over de goaltjesdief. Belotti heeft een speciale clausule in zijn contract staan die het voor clubs buiten de Serie A mogelijk maakt hem voor een bedrag van 100 miljoen euro in te lijven. "Ik zal een vertrek alleen toelaten als ik daartoe gedwongen wordt vanwege die clausule."

"Er is voor Torino echter geen noodzaak om hem te laten gaan", vervolgt Cairo. "Er wordt veel over hem gesproken, maar ik wil hem gewoon behouden. Belotti zal Torino alleen verlaten wanneer zijn transferclausule van 100 miljoen euro geactiveerd wordt. Zijn eigen wil is belangrijk, maar die van Torino is nog belangrijker." De huidige verbintenis van Belotti bij Torino loopt nog door tot medio 2020. De negenvoudig international van Italië was het afgelopen seizoen goed voor 26 doelpunten in 35 competitiewedstrijden.