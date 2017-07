Juventus-doelwit afwezig bij Fiorentina vanwege ‘acute buikgriep’

Federico Bernardeschi is momenteel niet aanwezig op het trainingskamp van Fiorentina. De aanvaller staat al weken in de belangstelling van onder meer Juventus en zijn absentie bij la Viola doet de geruchtenmolen in Italië op volle toeren draaien. Volgens zijn werkgever is de Italiaan afwezig vanwege acute buikgriep.

Bernardeschi maakte op het afgelopen EK Onder-21 indruk bij Jong Italië en heeft zodoende veel bekijks getrokken. Daarvoor leek een transfer echter al onvermijdelijk, want Bernardeschi had zijn vertrekwens al intern kenbaar gemaakt. Behalve Juventus hebben ook Internazionale, Arsenal, Manchester City en Chelsea interesse, maar volgens Italiaanse media heeft Bernardeschi zijn zinnen gezet op een transfer naar Turijn.

Bernardeschi, die nog tot medio 2019 vastligt in Florence, heeft eerder aangeven dat hij het moeilijk zou vinden om Fiorentina te verlaten. Toch weigert de Italiaan zijn contract te verlengen. Zijn afwezigheid op het trainingskamp voert de speculaties des te meer. Naar verluidt is Juventus favoriet om de jeugdinternational in te lijven. Met een overgang zou een bedrag van rond de veertig miljoen euro plus bonussen gemoeid zijn.

Fiorentina heeft donderdag een statement naar buiten gebracht, waarin wordt gesteld dat de jongeling lijdt aan een acute buikgriep. Naast Bernardeschi is ook Nikola Kalinic niet meer aanwezig op het trainingskamp. De aanvaller is richting huiswaarts wegens ‘persoonlijke problemen’, maar de Kroaat wordt ook genoemd als mogelijke verkoop van de club: hij staat in de belangstelling van AC Milan.