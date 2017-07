Morata landt op Heathrow: ‘Conte is een van de beste managers ter wereld’

Álvaro Morata staat op het punt om te tekenen bij Chelsea. De spits van Real Madrid landde donderdag op Heathrow Airport in Londen, waarna hij snel naar de faciliteiten van the Blues werd vervoerd. Op het vliegveld gaf de Spanjaard, die nog een medische keuring moet ondergaan, aan blij te zijn om zich aan te kunnen sluiten bij de Engelse landskampioen.

"Dit is de beste club", zegt Morata tegenover Sky Sports. "Antonio Conte is een van de beste managers ter wereld en ik ben zo blij dat ik met hem mag gaan samenwerken." Op de vraag hoe dicht de 24-jarige aanvaller bij een overgang naar Manchester United was, antwoordt hij ontwijkend: "Ik weet het niet, het belangrijkste is dat ik hier ga spelen voor Chelsea. Eindelijk ben ik hier."

Morata is ervan overtuigd dat hij in Engeland goed gaat presteren. Ook geeft hij aan dat gesprekken met César Azpilicueta, teamgenoot van Morata bij de nationale ploeg van Spanje, hem heeft doen besluiten naar Londen te verkassen: "De Premier League is een van de beste competities ter wereld en ik ben verheugd hier te zijn. Ik heb gesproken met Azpilicueta en hij vertelde me dat alles hier goed zou zijn."

Morata werd vorig jaar nog door Real voor dertig miljoen teruggehaald van Juventus, maar moest het in het afgelopen seizoen doen met een rol als invaller: "Ik ben erg blij. Als God het wil, zit ik morgen bij Chelsea, een club die altijd van mij heeft gehouden. Ik ben niet teleurgesteld, nergens over. Ik heb hier vier prijzen gewonnen, maar nu denk ik alleen nog maar aan het dragen van het shirt van Chelsea", vertelde hij woensdag aan Marca.