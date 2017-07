‘Mourinho is klaar bij AS Monaco en klopt aan bij Paris Saint-Germain’

José Mourinho richt zijn pijlen momenteel op Serge Aurier van Paris Saint-Germain. Volgens the Independent ziet de Portugese oefenmeester van Manchester United de rechtsbackpositie nog als verbeterpunt. Eerst aasden the Red Devils nog op Fabinho van AS Monaco, maar door de moeizame onderhandelingen is nu Aurier in beeld.

De verdediger lijkt overbodig te zijn nu PSG Dani Alves heeft aangetrokken. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi zei bij de presentatie van de Braziliaan al dat de 24-jarige Aurier, die nog tot medio 2019 vastligt in Parijs, wellicht de club gaat verlaten: “Dat is echter een kwestie voor Antero (Henrique, sportief directeur, red.) en Unai (Emery, trainer, red.). Maar we hebben nu wel drie spelers voor die positie.”

Mourinho zou naast een defensieve middenvelder en een buitenspeler ook nog een goede rechtervleugelverdediger op Old Trafford willen verwelkomen. Daarnaast zou de trainer ook nog graag een spits aantrekken, nadat de club al Romelu Lukaku heeft opgehaald bij Everton. De Franse landskampioen heeft echter een sterke onderhandelingspositie: naast United zijn ook Atlético Madrid en PSG geïnteresseerd in Fabinho.

Monaco zou de concurrentie in de Ligue 1 niet willen versterken en zou graag willen zien dat de Braziliaan vertrekt naar het buitenland. Naar verluidt willen de Monegasken ongeveer veertig miljoen euro ontvangen voor de viervoudig international, die nog tot de zomer van 2021 vastligt bij de club. De Ivoriaan zou beduidend minder moeten kosten: voor circa 28 miljoen euro is de verdediger op te halen bij les Parisiens.