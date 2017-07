Klaassen: ‘Niet verbaasd, al was het niet gek geweest als hij was vertrokken’

Davy Klaassen verliet deze zomer Ajax en maakte de overstap naar het Everton van manager Ronald Koeman. Door het vertrek van de middenvelder kwam er een vacature vrij, namelijk die van aanvoerder. Na enkele weken werd Joël Veltman benoemd als nieuwe captain van de Amsterdammers en dat vind Klaassen een goede zaak.

"Mijn beste tip voor Joël is gewoon blijven doen zoals hij doet", zegt Klaassen tegenover Ajax Life. "Hij hielp me altijd al. Je kunt niet in je eentje aanvoerder zijn, daar is een groepje spelers voor nodig. Iedereen heeft zijn eigen manier, maar Joël komt heus niet binnen van: ik ben nu de aanvoerder. Als ik mocht kiezen wie me zou opvolgen had ik ook voor Joël gekozen."

Veltman kreeg vorig seizoen regelmatig de kritiek dat zijn spel niet bijdraagt aan dat van Ajax. Ook zette men vraagtekens bij het feit dat ex-trainer Peter Bosz doorgaans koos voor de Oranje-international als rechtsback in plaats van Kenny Tete. Klaassen begrijpt niet dat zijn voormalig teamgenoot zoveel over zich heen krijgt: "Joël krijgt van buitenaf veel kritiek, maar dat vind ik niet terecht. Het is wat minder spectaculair wat Joël doet. Hij wordt een beetje ondergewaardeerd."

Ook gaat de voormalig Ajacied in op de geruchten dat Veltman wellicht een stap naar het buitenland gaat maken. "Ik spreek Joël regelmatig en dan praten we ook over zaken als transfers. Hij had al een beetje laten doorschemeren dat hij zou blijven, dus in die zin was ik niet verbaasd. Al was het ook niet gek geweest als hij wel was vertrokken. Joël is 25 jaar, speelt al een tijdje in het eerste. Aanvoerder worden is de laatste stap die hij bij Ajax kan zetten", besluit Klaassen.