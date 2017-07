‘Neymar naar Parijs? Hij kan belangrijk zijn voor het PSG-project’

Paris Saint-Germain is al een tijd bezig om wereldsterren naar de Franse hoofdstad te halen en onder alle potentiële versterkingen prijkt ook de naam van Neymar. Volgens diverse media maakt de Braziliaan binnenkort de overstap van Barcelona naar de Franse grootmacht voor een bedrag van 222 miljoen euro. Thiago Silva, aanvoerder bij PSG, hoopt dat de rappe aanvaller zich gaat aansluiten bij de club.

"Neymar naar Parijs? Ik weet het niet. Ik heb veel journalisten erover horen praten, maar momenteel is er niets concreets, alhoewel hij belangrijk kan zijn voor het PSG-project", tekent Sport op uit de mond van de Braziliaans international. "Het is altijd goed om grote spelers zoals hij in de gelederen te hebben. Als hij komt, zal dat heel goed zijn voor de groep.”

Marquinhos, eveneens landgenoot van de aanvaller van Barcelona, kan zich vinden in de woorden van zijn teamgenoot. "Inderdaad, als hij naar Parijs komt, dan zal hij een exceptionele speler zijn die ons echt verder gaat helpen." Ook gaat de verdediger kort in op het gerucht dat Neymar zijn landgenoten bij PSG had gezegd dat hij binnenkort speler zou zijn van de Ligue 1-club: "Ik weet het niet of hij dat aan de Brazilianen bij PSG heeft verteld… Hij heeft het in ieder geval niet tegen mij gezegd."

Unai Emery, trainer van de Franse topclub, zegt donderdag tegenover L’Équipe dat Neymar inderdaad een optie is: "PSG wil de beste spelers ter wereld, die spelen voor de beste teams ter wereld. Als wij willen concurreren met Bayern München, Barcelona en Real Madrid, en de Champions League willen winnen, dan moet PSG een van de beste vijf spelers ter wereld hebben. We proberen er een te kopen deze zomer en Neymar behoort tot de vijf beste spelers ter wereld."