De Boer stapt over naar nieuw systeem: ‘Nog een hoop te verbeteren’

Frank de Boer weigerde als trainer van Ajax af te stappen van het bekende 4-3-3-systeem, maar dat is bij Crystal Palace anders. Bij the Eagles gaat de manager het 3-4-3-systeem hanteren en dat was woensdag in Hong Kong tijdens het oefenduel met Liverpool zichtbaar. Hoewel de wedstrijd met 2-0 werd verloren, keek De Boer met een goed gevoel terug op de vriendschappelijke ontmoeting.