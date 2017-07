Feyenoord-aankopen overdonderd: ‘Nu merk je pas hoe groot de club is’

Jerry St. Juste en Ridgeciano Haps zijn sinds dinsdag officieel speler van Feyenoord en dat kunnen de verdedigers nauwelijks bevatten. Beiden maakten voor miljoenen euro’s de overstap van respectievelijk sc Heerenveen en AZ naar de landskampioen. Zowel St. Juste als Haps hebben zin om in het Feyenoord-shirt te gaan voetballen.

"Nu merk je pas hoe groot de club Feyenoord is. De vele supporters die zijn meegereisd, het niveau van de trainingen dat een stuk hoger ligt dan bij Heerenveen: aan alles voel je dat je een paar stappen omhoog hebt gemaakt”, zegt St. Juste in gesprek met het Algemeen Dagblad. Haps onderstreept dit: "Na afloop zeiden we tegen elkaar: 'Hier waren we echt aan toe.' Prachtig om mee te maken"

St. Juste, die vier jaar vastligt in De Kuip, komt naar de club om basisspeler te worden. "De club heeft vertrouwen in mij en ik heb vertrouwen dat het me gaat lukken. Het is nu aan mij. Qua speler pas ik denk ik goed bij Feyenoord. Ik houd van mooi voetbal, maar als het moet gooi ik er ook graag strijd tegenaan. Of dit een tussenstap voor me is? Elke voetballer is ambitieus en wil het maximale uit zijn loopbaan halen. Maar voorlopig telt alleen Feyenoord."

Daar zijn ze hoor! De nieuwe Feyenoorders trainen mee in Oostenrijk. #haps #stjuste #feyenoord #feyenoordinaustria A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 19, 2017 at 5:20am PDT

Behalve dat Feyenoord komend seizoen de titel verdedigt, komt het ook uit in de Champions League. Geweldig, vindt Haps: "Het was niet de doorslaggevende reden om voor Feyenoord te kiezen, maar wel iets heel moois. Ik kan nu al niet wachten om in De Kuip te staan, wanneer de grote tegenstanders bij ons op bezoek komen. De entourage moet dan helemaal indrukwekkend zijn."

Haps, die tot medio 2022 heeft getekend bij de Rotterdammers, kijkt uit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst, die in het verleden eveneens linksback was: "Ik heb al wat jaartjes ervaring als voetballer, maar je merkt dat hij weer net wat aanwijzingen geeft waardoor ik weer wat stapjes beter word. Mooi dat ik onder zo’n trainer kan werken."