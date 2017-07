ADO haalt international naar Eredivisie: ‘Ik sta te popelen om te beginnen’

ADO Den Haag heeft Elson Hooi ingelijfd, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De 25-jarige aanvaller tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen, mits hij de medische keuring doorstaat. De international van Curaçao komt transfervrij over van het Deense Vendsyssel FF.

Technisch manager Jeffrey van As is blij met de aanwinst: "Ik ken Elson nog uit de tijd dat ik technisch directeur was bij NAC. Daar was ik altijd gecharmeerd van hem. Hij is een speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan. Elson kan ook zijn doelpunten meepikken, zoals hij bewees tijdens de Caribbean Cup. Hij kan voor ADO Den Haag zeker een meerwaarde zijn."

Hooi is verheugd met zijn overstap naar ADO en geeft aan hoe de transfer tot stand kwam: "Dat gebeurde via Jeffrey van As, die ik al kende uit mijn NAC-periode. We hadden al een tijdje contact gehad en nu sta ik hier. ADO Den Haag is een hele leuke club met een mooi stadion. Ik sta te popelen om te beginnen. En ik ben topfit, want ik heb afgelopen tijd veel gespeeld met nationale ploeg."

Hooi kwam in de jeugd onder meer uit voor NAC Breda, waar hij in 2012 ook zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Na 62 optredens in de Eredivisie werd de buitenspeler verhuurd aan het Deense Viborg. Na een half jaar keerde Hooi terug bij NAC om begin 2016 verhuurd te worden aan FC Volendam. Aan het begin van vorig seizoen ging Hooi zijn geluk beproeven bij Ermis Aradippou op Cyprus en de laatste maanden van afgelopen jaargang kwam hij uit voor Vendsyssel FF.