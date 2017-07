Monchi haalt Defrel voor maximaal 23 miljoen euro naar AS Roma

AS Roma heeft zich definitief versterkt met Grégoire Defrel. De Franse spits komt over van Sassuolo en tekent een contract tot medio 2022. In Stadio Olimpico gaat Defrel opnieuw samenwerken met trainer Eusebio di Francesco, onder wie hij bij Sassuolo al speelde. Roma maakt direct vijf miljoen euro over naar Sassuolo, maar daar komt later nog eens vijftien miljoen euro bovenop. De transfersom kan in totaal nog met drie miljoen euro oplopen middels bonussen.

Defrel is zeker niet de eerste aanwinst van Roma deze transferperiode. Eerder wist de Italiaanse club zich al te versterken met Rick Karsdorp (Feyenoord), Cengiz Ünder (Istanbul Basaksehir), Héctor Moreno (PSV), Maxime Gonalons (Olympique Lyon) en Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).

Op de clubwebsite laat technisch directeur Monchi weten in zijn nopjes te zijn met de aankoop. "Grégoire was een prioriteit voor ons omdat hij past in het profiel wat we zoeken in een aanvaller. Hij kan op drie verschillende posities spelen, is snel, speelt diep en is een teamspeler."

Defrel speelde sinds 2015 voor Sassuolo, dat hem in dat jaar overnam van Cesena. De ex-spits van Parma was het afgelopen seizoen goed voor twaalf competitiedoelpunten in 29 competitieduels voor Sassuolo.