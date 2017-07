Foppe de Haan droomt van EK-finale: ‘Heb er een goed gevoel bij’

Foppe de Haan mag zich sinds dit jaar assistent-bondscoach bij de nationale vrouwenploeg van Nederland noemen. Op het EK in eigen land hoopt de ex-trainer van onder meer sc Heerenveen zo ver mogelijk te reiken met de Oranje Leeuwinnen op het Europese eindtoernooi. Tussendoor houdt De Haan zich druk bezig met Friese sporthelden, een project waar hij zich momenteel mee bezighoudt met als doel om sporters met een fysieke beperking in het zadel te helpen. Onder hen paralympiërs die in Rio de Janeiro veertien medailles wonnen en zich nu weer opmaken voor de volgende Olympische Spelen.