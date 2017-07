AC Milan rondt transfer van 42 miljoen af en heeft Bonucci binnen

Leonardo Bonucci is officieel speler van AC Milan, zo meldt de club donderdag. Milan was eerder al met Juventus akkoord over de transfersom van 42 miljoen euro. De Italiaans international heeft met succes de medische keuring doorstaan en zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

Over de transfersom doet Milan geen mededelingen,, maar Juventus heeft eerder al laten weten dat het om een bedrag van 42 miljoen gaat. Bonucci, die bij Juventus nog een contract voor vier seizoenen had, gaat naar verluidt 7,5 miljoen op jaarbasis verdienen in het San Siro. Hij gaat rugnummer 19 dragen en wordt direct gebombardeerd tot aanvoerder, claimen diverse media. Met zijn transfersom is de Italiaans international de duurste aankoop van Milan in de huidige transferperiode.

"Hij is een speler met internationale ervaring", zegt trainer Vincenzo Montella op de clubwebsite. "Ik denk dat hij en Sergio Rames de beste centrale verdedigers ter wereld zijn. Hem coachen is een droom die uitkomt." Bonucci wordt op de website van zijn nieuwe werkgever verder omschreven als ‘een leider op het veld en in de kleedkamer, een speler van wereldklasse met een fantastische techniek’.

Bonucci ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een van de beste centrumverdedigers ter wereld en boekte vele successen met Juventus. In 2010 nam de Oude Dame de mandekker over van Bari, waarna Bonucci direct een basisplaats verwierf. Hij kwam in totaal tot 227 competitieduels voor Juventus, waarin Bonucci 15 keer scoorde. Gedurende zijn dienstverband in Turijn werd Bonucci zesmaal kampioen met Juventus, veroverde hij driemaal de Coppa Italia en ook de Supercoppa staat drie keer op zijn palmares. Bovendien stond Bonucci in 2015 en 2017 in de finale van de Champions League.