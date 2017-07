Chelsea maakt van Álvaro Morata duurste clubaankoop aller tijden

Álvaro Morata mag zich definitief speler van Chelsea noemen. In navolging van een akkoord tussen the Blues en Real Madrid is de aanvaller zelf akkoord gegaan met een vijfjarig contract, ter waarde van circa 175.000 euro per week. De Engelse en Spaanse media verschillen van oordeel over de transfersom. Volgens the Guardian betaalt Chelsea in eerste instantie 65 miljoen euro, maar kan dat bedrag oplopen tot 80 miljoen euro. Marca gaat juist uit van een initieel bedrag van 80 miljoen, dat via variabelen 85 miljoen kan worden.

Duidelijk is wel dat Morata zijn landgenoot Fernando Torres (58,5 miljoen euro) aflost als duurste aankoop ooit van Chelsea. Donderdagochtend arriveerde Morata in Londen om zijn transfer af te ronden en de medische keuring te doorlopen. "Ik teken bij Chelsea omdat het de beste club is. Antonio Conte is een van de beste trainers ter wereld en ik ben erg blij om met hem te werken", vertelde Morata bij aankomst aan Sky Sports. "Eindelijk ben ik hier. De Premier League is een van de beste competities ter wereld. Ik heb al gesproken met César Azpilicueta en hij vertelde me dat alles hier in orde is."

Aanvankelijk hoopte Chelsea op de komst van Romelu Lukaku, maar Manchester United wist de Belg eerder te overtuigen. Het was niet de eerste tegenslag voor de regerend kampioen op de transfermarkt. De afgelopen weken lijkt het tij echter te keren. Morata is de derde miljoenenaankoop in anderhalve week: Antonio Rüdiger kwam voor minstens 35 miljoen euro over van AS Roma, terwijl AS Monaco 45 miljoen euro ontving voor Tiemoué Bakayoko.

Morata wordt binnengehaald als de opvolger van landgenoot Diego Costa, hoewel laatstgenoemde nog niet is vertrokken. Conte heeft Costa echter laten weten komend seizoen geen beroep op hem te zullen doen, waardoor een vertrek onvermijdelijk is. Atlético Madrid hoopt zich ondanks het transferverbod te versterken met de international. Daardoor zijn Michy Batshuayi en Loïc Rémy in eerste instantie de concurrenten van Morata in de punt van de aanval.

De kersverse aankoop verlaat met zijn transfer Real Madrid voor de tweede keer, aangezien hij in 2014 voor twintig miljoen euro de overstap maakte naar Juventus. Na 27 doelpunten in 93 wedstrijden haalde de Spaanse landskampioen hem vorig jaar weer terug voor dertig miljoen euro. In het afgelopen seizoen kwam hij tot 20 goals in 39 officiële wedstrijden.