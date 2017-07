Zwaar jaar Spurs verwacht: ‘Met Walker heeft het een concurrent versterkt’

Jermaine Jenas denkt dat Tottenham Hotspur dit seizoen buiten de top vier van Engeland gaat vallen, ondanks dat de club de afgelopen twee jaar streed om de landstitel. De oud-middenvelder, die tussen 2005 en 2013 actief was voor the Spurs, is een groot fan van manager Mauricio Pochettino, maar laakt het gebrek aan aankopen tot dusver en is tevens van mening dat de houding van de club op de transfermarkt allerminst bevorderlijk is.

Als voorbeeld haalt Jenas de overgang van Kyle Walker aan, die van Tottenham naar Manchester City verkaste. “Het teleurstellende aan die transfer is dat de club hem heeft verkocht aan City, waardoor het een titelconcurrent vele malen sterken heeft gemaakt”, stelt de Engelsman in gesprek met the Independent. “Aan de andere kant: Tottenham zal altijd aan de hoogste bieder verkopen en clubs in de Premier League hebben het meeste geld.”

Desalniettemin hoopt Jenas dat de fans van de Londenaren achter de manager blijven staan, ondanks de verkoop van de belangrijke basiskracht: “Gezien vanuit het perspectief van de club moeten fans vertrouwen hebben in de manager. Hij heeft dat inmiddels wel verdiend. Als het zijn beslissing was om Walker te verkopen, dan weet ik zeker dat hij al een plan-B heeft. Kieran Trippier zal wel aardig wat wedstrijden spelen dit jaar, maar ik zou verbaasd zijn als Pochettino niet een meer ervaren speler binnenhaalt.”

Kyle Walker gaat naar Manchester City! Hij komt voor zo'n 57 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. #officieel #mcfc #spurs #coys #walker A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 14, 2017 at 7:37am PDT

Jenas geeft toe dat het beleid van de club aangaande een salarisplafond ertoe kan leiden dat spelers verder kijken. “Er zal altijd een speler zijn die zal zeggen: ‘Ik ben een betere voetballer dan degene waar ik nu tegenover zit in de kleedkamer van het nationale team van Engeland, en hij krijgt twee keer zoveel als ik.’ Sommige spelers bereiken op een gegeven moment in hun carrière een punt waarin zij het gevoel krijgen dat ze meer salaris verdienen.”

De 21-voudig international verwacht echter geen exodus van sterspelers. “Tottenham heeft een jonge selectie, met spelers als Dele (Alli, red.), Harry Kane en Eric Dier, die nog de tijd hebben en al goed geld verdienen. Dus ik denk dat de meerderheid blijft als ze zien dat de club zijn best doet om voor de prijzen te spelen. Ik zie Kane niet snel vertrekken. Ik denk dat de club daarvoor genoeg ambitie uitstraalt: ze hebben immers de laatste drie jaar Champions League behaald. Hij is op dit moment dé speler bij de club. Als hij nu opeens naar een andere club verkast, wordt hij gewoon één van de zovelen”, besluit Jenas.