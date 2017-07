Lewandowski blij met nieuws over grote concurrent: ‘Dit is goed voor ons’

Robert Lewandowski en Pierre-Emerick Aubameyang waren vorig seizoen verwikkeld in een strijd om de topscorerstitel, die uiteindelijk in het voordeel van de spits van Borussia Dortmund uitviel. In de komende jaargang zullen de aanvallers opnieuw de strijd met elkaar aanbinden, want dinsdag maakte BVB duidelijk niet te zullen meewerken aan een vertrek van Aubameyang. Dat nieuws doet zijn collega van Bayern München goed.

Aubameyang speelt al sinds 2013 voor Dortmund en heeft nog een driejarig contract. "Het is goed nieuws voor de Bundesliga", vertelt Lewandowski in gesprek met BILD. "Het is ook goed voor ons. In seizoenen waarin we vroeg kampioen werden, was er aan het eind van het seizoen geen spanning meer. Maar op deze manier krijgen we meer concurrentie en neemt de druk toe."

Vorig seizoen kwam Lewandowski tot 30 treffers; Aubameyang maakte er 31. Behalve dat de Pool graag topscorer wordt, hoopt hij ook de grootste Europese clubprijs te winnen. "Zonder de Champions League zal er altijd iets ontbreken. Het is wel mooi dat ik twee seizoenen op rij dertig doelpunten heb gemaakt, maar vorig seizoen wonnen we bovendien de beker niet. Ik hoop dat het dit seizoen alleen maar beter wordt."