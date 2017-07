VIDEO - Debuterende Dani Alves wint na strafschoppen met PSG

Paris Saint-Germain is goed begonnen aan de International Champions Cup. Woensdag won de ploeg van Unai Emery na strafschoppen van AS Roma, nadat het na reguliere speeltijd 1-1 stond. Dani Alves maakte zijn debuut voor PSG op Comerica Park in Detroit.