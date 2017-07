Emery ziet Neymar graag komen: ‘Behoort tot de vijf allerbesten’

Paris Saint-Germain wil zich deze zomer versterken met een absolute wereldster, om zo de kans op het winnen van de Champions League te vergroten. De Franse grootmacht wordt, niet voor het eerst, in verband gebracht met Neymar. De aanvaller van Barcelona zou volgens diverse Spaanse en Franse media voor 222 miljoen euro de overstap naar Parijs moeten maken. PSG-trainer Unai Emery weigert in gesprek met L’Équipe de geruchten de kop in te drukken.

“PSG wil de beste spelers ter wereld, die spelen voor de beste teams ter wereld", zegt de coach van Paris Saint-Germain. "Als wij willen concurreren met Bayern München, Barcelona en Real Madrid, en de Champions League willen winnen, dan moet PSG een van de beste vijf spelers ter wereld hebben. We proberen er een te kopen deze zomer. Neymar behoort tot de vijf beste spelers ter wereld. De voorzitter en de club zijn al jaren bezig om de beste spelers ter wereld aan te trekken. Het is geen eenvoudige opdracht, maar wellicht lukt het ons.”

Volgens Esporte Interativo gaat Neymar Barcelona verlaten voor PSG. De televisiezender meldde dinsdag dat de 25-jarige Braziliaan een aanbieding van Paris Saint-Germain heeft geaccepteerd en dat de transfer binnen twee weken wereldkundig wordt gemaakt. Vicepresident Jordi Cardoner van Barcelona verzekert echter dat een transfer van de Braziliaanse sterspeler absoluut niet aan de orde is. “Jordi Mestre (derde vicepresident van Barcelona, red.) zei eerder al dat het voor 200 procent zeker is dat Neymar bij Barcelona blijft en ik sluit me daar volledig bij aan", reageert de beleidsbepaler in gesprek met de Catalaanse sportkrant Sport. “Neymar is speler van Barcelona en blijft dat ook.”