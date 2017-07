‘We willen kampioen worden, de beker winnen en overwinteren in de CL’

Anderhalve maand nadat hij Vitesse naar de winst van de KNVB Beker leidde, vertrok Ricky van Wolfswinkel naar FC Basel. Het moet raar lopen wil de spits zijn prijzenkast in Zwitserland niet aanvullen, want Basel werd al acht seizoenen op rij kampioen. Aan ambitie is desondanks geen gebrek bij Van Wolfswinkel.

"Mijn prijzenkast is nu net zo groot als die van Vitesse", lacht hij in gesprek met De Telegraaf. "We willen kampioen worden, de beker winnen en overwinteren in de Champions League. Ik kijk ernaar uit om doelpunten te maken, zoals ik dat afgelopen seizoen bij Vitesse ook heb gedaan. Hier is dat denk ik heel goed mogelijk."

Van Wolfswinkel speelde slechts een jaar voor Vitesse. Het was altijd zijn doel om een stap te maken, vertelt hij. "Ik wil het hoogste niveau uit mezelf halen. Waar mijn plafond ligt, weet ik zelf ook niet. Ik heb lang getwijfeld, naar China hoefde ik bijvoorbeeld echt niet, maar Basel is toch wel even van een ander kaliber. We hebben een heel goed voetballende ploeg. Dat zal er in de competitie ook wel uitkomen."