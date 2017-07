Rafinha geïrriteerd na uitspraken: ‘Rummenigge kan zeggen wat hij wil’

Rafinha is van plan om te vechten voor zijn plek bij Bayern München. Na het afscheid van clubicoon Philipp Lahm kunnen Joshua Kimmich en Rafinha zijn positie overnemen, maar volgens voorzitter Karl-Heinz Rummenigge staat al vast dat Kimmich de nieuwe rechtsback van Bayern wordt. "Dat kan ik bevestigen", zei Rummenigge in mei nog.

"Rummenigge kan zeggen wat hij wil. Hij heeft zijn taak, maar de trainer is Carlo Ancelotti", reageert Rafinha in gesprek met Sky. "Hij beslist wie wel of niet speelt. Ik heb zes jaar gespeeld met Philipp Lahm en alsnog heb ik meer dan 200 wedstrijden voor Bayern op mijn naam. Ik hoop dit seizoen nog vaker te spelen. Daar heb ik de kwaliteit voor."

Lahm was bijna een decennium lang de eerste keus als rechtsback, hoewel hij ook als linksback en defensieve middenvelder heeft gespeeld. Kimmich, twintigvoudig international van Duitsland, staat bekend als een groot talent en sprak onlangs zijn teleurstelling uit over zijn gebrek aan speeltijd. Vorig seizoen stond hij vijftien keer in de basis; in twaalf duels liet Ancelotti hem invallen.