‘Ik ben op mijn bek gegaan, maar wie zegt ‘nee’ tegen vijf jaar bij PSV?’

Hidde Jurjus kende een teleurstellend eerste seizoen bij PSV. De doelman speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste en maakte ook geen zekere indruk bij Jong PSV, waarvoor hij zeventien keer in actie kwam. Komend seizoen wordt Jurjus verhuurd aan Roda JC Kerkrade. Spijt voor zijn keuze voor PSV heeft hij desondanks niet.

De tweevoudig international van Jong Oranje voelt zich pas sinds zijn vertrek naar PSV een beroepsvoetballer, vertelt hij aan Voetbal International. Jurjus kwam toen over van De Graafschap na een goed seizoen. "Eerder was het voor mij altijd nog alsof ik in het eerste van mijn eigen dorp keepte. Ik kende iedereen en deed gewoon wat ik deed: ballen tegenhouden. PSV haalde me uit mijn veilige wereldje en dwong me mijn grenzen te verleggen. Ik wilde leren en stelde me kwetsbaar op, en dan kun je op je bek gaan. Dat is gebeurd."

PSV was vorig jaar de enige concrete optie voor Jurjus. "Maar los daarvan: wie zegt nou nee tegen een vijfjarig contract bij PSV?", vraagt hij zich af. "Stel dat je het daar níet redt, dan kun je altijd nog doorstromen naar een andere goede club." Het is evenwel nog de ambitie van Jurjus om eerste keeper bij PSV te worden. Hij beseft dat een voetballoopbaan nooit 'twintig jaar hosanna' is. "De ene keer heb je wat meer geluk, de andere keer wat meer pech. Vorig seizoen was even doorbijten voor me. Maar ik heb zeker ook mooie dingen meegemaakt."