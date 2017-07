Verbeek: ‘Vergis je niet, daar gaat veel meer geld in om dan in de Eredivisie’

Gertjan Verbeek wacht geduldig op een nieuwe kans in het trainersvak. Anderhalve week geleden kreeg de trainer zijn ontslag bij VfL Bochum, maar hij vindt zichzelf 'nog niet klaar' in het buitenland. Een fulltime job als vader, ruim vier maanden na de geboorte van zijn dochter, ziet Verbeek nog niet zitten. "Dat is vermoeiender dan het trainersvak."

Ook een rentree in Nederland sluit hij niet uit. Verbeek was in het verleden trainer van Heracles Almelo, sc Heerenveen, AZ en Feyenoord. "Ik heb gezegd dat de kans aanwezig is dat ik ooit terugkom. Als trainer, of in een bestuurlijke functie. De voorzittersrol zou dan een mooi toekomstplaatje zijn."

De afgelopen vier seizoenen was Verbeek werkzaam in Duitsland, bij 1. FC Nürnberg en Bochum. Hij vindt zichzelf daar rijper geworden. "Vergis je niet in de 2. Bundesliga. Daar gaat veel meer geld in om dan in de Eredivisie. Wij spelen ook altijd voor veertig- of vijftigduizend man. Bovendien wordt er op tactisch gebied meer gevraagd van een trainer."