Cocu blijft alle collega's voor in Eredivisie: ’10 jaar? Dat is wel heel lang’

Phillip Cocu begint aan zijn vijfde seizoen aan het roer bij PSV. Hij is daarmee niet alleen de langstzittende trainer van de Eredivisie op dit moment, maar ook de eerste trainer van PSV sinds de in 1980 vertrokken Kees Rijvers die het zo lang uithoudt in Eindhoven. Cocu bestrijdt de gedachte dat hij te lang aan de knoppen draait om het team nog te kunnen sturen.

Desondanks verwacht hij niet nog tien jaar actief te zijn als trainer van PSV. "Dat is wel heel lang, maar ik geloof best dat een coach een lange periode aan kan blijven bij een club. Zolang er maar voldoende veranderingen zijn en je je kunt blijven ontwikkelen", vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Dat is voor mij een belangrijk ijkpunt. Ik kan stappen zetten in mijn manier van werken en hoef niet in routine te vervallen."

Een van de punten van kritiek op Cocu is de doorstroom van jeugdspelers. Vorig seizoen bleek het voor jonge spelers lastig om door te breken, maar dat moet volgens Cocu geen doel op zich zijn. Gehaast handelen kan immers averechts uitpakken, denkt Cocu. "Als je jonge spelers brengt en het is te vroeg, heb je ook de kans dat ze helemaal wegvallen als er kritiek komt. Plus het lijkt me niet meer dan logisch dat je niet op een rode loper naar het eerste elftal wordt gebracht. Je moet geduld hebben, ambitieus zijn en alles moet in het teken staan van die stap."