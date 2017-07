Mourinho: ‘Het interesseert me eerlijk gezegd niet wat Chelsea doet’

Manchester United en Chelsea visten de afgelopen weken in dezelfde vijver. Beide clubs hadden interesse in Romelu Lukaku en Álvaro Morata; de Belg koos voor Manchester United, terwijl Chelsea woensdagavond een akkoord bereikte met Real Madrid over de Spanjaard. José Mourinho werkte drie jaar samen met Morata in het Santiago Bernabéu, maar het doet de trainer weinig dat de spits nu naar Engeland komt.

"Het interesseert me eerlijk gezegd niet wat Chelsea doet", verzekert de manager van Manchester United in de Engelse pers. "Wij hadden een spits nodig. Ook toen Zlatan Ibrahimovic nog volledig fit was, hadden we iemand nodig om meer opties te hebben. Hijzelf en Marcus Rashford waren niet genoeg, zeker nadat Zlatan geblesseerd raakte. Wij hebben een Europese topspeler aangetrokken."

Mourinho spreekt de hoop uit dat Lukaku zich staande houdt op Old Trafford. "Vier à vijf jaar geleden werkte ik een paar maanden met hem samen. Hij heeft zich sindsdien enorm goed ontwikkeld en hij moet zich nu bewijzen op het hoogste niveau. Dat is altijd een ding, maar hij heeft fantastische kwaliteiten", vindt de trainer. "Het lag voor de hand dat Chelsea een spits zou halen, zeker vanwege de situatie tussen Antonio Conte en Diego Costa. Álvaro is een zeer goede speler voor ze."