Klaassen: ‘Het is een wereldster, maar hij weet aardig wat van Ajax’

Everton had het woensdagavond in de eerste helft bij vlagen lastig tegen FC Twente, maar nadat Ronald Koeman na ruim een uur spelen onder meer Davy Klaassen en Wayne Rooney in de ploeg bracht liepen the Toffees toch nog uit naar een eenvoudige 0-3 overwinning. De onlangs van Ajax overgekomen middenvelder geniet ervan om met Rooney op het veld te staan.

“Het is geweldig om met hem te spelen en te kaatsen. Maar we hebben het wel over een wereldster”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Klaassen was dan ook aangenaam verrast door het nieuws dat Rooney terugkwam van Manchester United, al haast hij zich wel erbij te zeggen dat de topscorer aller tijden van het Engelse nationale elftal zeker niet naar Liverpool is gekomen om af te bouwen.

Rooney oogt volgens Klaassen fit en kan nog steeds heel goed voetballen. De voormalige aanvoerder van Ajax is daarnaast geen onbekende voor de Engelsman. De twee troffen elkaar aan het einde van het afgelopen seizoen nog in de finale van de Europa League: “Maar ik ben er al gauw achter gekomen dat hij aardig wat dingen van Ajax weet. En van mij toch ook wel. Maar ik loop inmiddels ook een tijdje mee, hè.”