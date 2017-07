Elia onder de indruk van aanwinst: ‘Feyenoord heeft goede zaken gedaan’

Feyenoord zag Terence Kongolo onlangs naar AS Monaco vertrekken en haalde met Ridgeciano Haps dinsdag een vervanger binnen. De van AZ overgekomen linksback wordt met een transfersom van zes miljoen euro een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis en weet alle ogen in De Kuip meteen op zich gericht. Eljero Elia denkt dat zijn oude club een goede slag heeft geslagen.

“Feyenoord heeft zeker goede zaken gedaan door Haps te halen. Haps is een goede opvolger van Kongolo. Hij is een complete back met veel kwaliteiten”, vertelt de inmiddels naar Medipol Basaksehir vertrokken vleugelspits in gesprek met FR12. Elia geeft wel aan dat Haps het spelen in De Kuip niet zal moeten onderschatten, aangezien dat volgens hem heel wat anders is dan spelen voor AZ.

Als dat lukt, zal Haps volgens Elia zeker beter worden: “Ik hoop dat hij kan doorgroeien tot het niveau van het Nederlands elftal, daarin zal vooral meespelen of hij zich staande weet te houden in de Europese wedstrijden”, gaat hij verder. De aanvaller denkt dat Feyenoord met Haps en Miquel Nelom twee goede linksbacks heeft en hij verwacht dat het voor de nieuwkomer een slimme zet is geweest om eerst naar de Nederlandse top te gaan: “Voor Feyenoord is Haps een uitstekende vervanger van Kongolo. Goede transfer.”