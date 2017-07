PSG bij debuut Dani Alves na strafschoppen te sterk voor AS Roma

Dani Alves heeft in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd zijn eerste minuten gemaakt voor Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht ontmoette AS Roma in het kader van de International Champions Cup in Detroit en er moesten strafschoppen aan te pas komen om na de 1-1 eindstand een winnaar aan te wijzen. Doordat Gerson miste, trok PSG aan het langste eind.

Beide ploegen gingen in de openingsfase slordig om met het balbezit en de eerste kans kwam pas na ruim twintig minuten spelen toen Jesé Rodríguez alleen door mocht richting het doel. De Spanjaard kreeg de bal echter niet goed onder controle en kon nog worden afgestopt. Een kleine tien minuten voor rust lukte het les Parisiens toch om een gaatje te vinden in de Romeinse stellingen: de bal kwam na een combinatie tussen Thiago Motta en Jesé bij Marquinhos terecht, waarna de Braziliaan zijn oude werkgever pijn deed.

Na de onderbreking kregen de Fransen via Lucas Moura opnieuw een goede kans, maar Alisson kon keren. Sadiq trok daarop na een uur spelen de stand gelijk: de Nigeriaan werd weggestuurd door Gerson en mikte de bal fraai tussen de benen van Alphonse Areola door. De doelman had vlak daarop wel het antwoord op een vrije trap van Daniele De Rossi en Blaise Matuidi slaagde er in de slotfase tot driemaal toe niet in om te scoren. Nadat de eerste vijf penalty’s raak waren, werd Gersons misser i Giallorossi fataal.