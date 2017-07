‘Ik ben niet teleurgesteld, ik denk nu alleen maar aan het shirt van Chelsea’

Álvaro Morata leek lange tijd de eerste keus voor Manchester United, maar nadat the Red Devils zich versterkten met de eveneens door Chelsea begeerde Romelu Lukaku kwamen the Blues bijna als vanzelf bij de Spanjaard uit. Real Madrid en de Londenaren maakten woensdagavond melding van een principeakkoord omtrent de transfer van de spits, die naar verluidt 85 miljoen euro kost.

Morata werd vorig jaar nog door de Koninklijke voor dertig miljoen teruggehaald van Juventus, maar moest het in het afgelopen seizoen doen met een rol als invaller: “Ik ben erg blij. Als God het wil, zit ik morgen bij Chelsea, een club die altijd van mij heeft gehouden. Ik ben niet teleurgesteld, nergens om. Ik heb hier vier prijzen gewonnen, maar nu denk ik alleen nog maar aan het dragen van het shirt van Chelsea”, vertelt hij aan Marca.

“Ik wil opgroeien, als ik dat niet zou willen, was ik niet vertrokken. Ik wil alle Madridistas bedanken die mij opnieuw gesteund hebben, ik wens Real al het beste toe. Ik ben blij dat ik met deze spelers in een team heb mogen zitten, de laatste keer dat ik dit shirt droeg was op het Plaza de Cibeles (tijdens de huldiging voor de winst van de Champions League, red.)”, sluit Morata af.

Morata verlaat met zijn transfer naar Chelsea Real Madrid voor de tweede keer, aangezien hij in 2014 voor twintig miljoen euro de overstap maakte naar Juventus. Na 27 doelpunten in 93 wedstrijden haalde de Spaanse landskampioen hem vorig jaar weer terug en in het afgelopen seizoen kwam hij tot 20 goals in 39 officiële wedstrijden.