‘Niemand heeft zich gemeld bij PSV, die geruchten zijn het werk van agenten’

PSV versterkte zich al met Hirving Lozano en Derrick Luckassen, maar de Eindhovenaren zijn nog niet klaar op de transfermarkt. Marcel Brands is vooral van plan om de verdediging nog van een impuls te voorzien, aangezien Jetro Willems op weg lijkt naar Eintracht Frankfurt en Héctor Moreno eerder al naar AS Roma vertrok.

Brands richt zich eerst op een echte linksback, al zou hij ook met een linksbenige verdediger die zowel centraal als op de vleugel kan spelen kunnen komen, legt hij uit aan Voetbal International. Dat PSV in deze transferperiode nog te maken krijgt met een grote leegloop sluit hij echter uit: “Toen iedereen na het seizoen schreef dat er een volksverhuizing bij ons zou komen, heb ik rustig geknikt.”

“We zijn geen kampioen geworden, er is dus minder belangstelling voor onze spelers. Bang voor een leegloop ben ik nooit geweest. Voor Jeroen Zoet, Santiago Arias en Gastón Pereiro heeft zich bij ons niemand gemeld. Die geruchten zijn denk ik allemaal het werk van agenten.”

PSV verloor in Moreno en Andrés Guardado wel twee ervaren krachten, maar Brands verwacht dat de opnieuw van Chelsea gehuurde Marco van Ginkel die rol over zal kunnen nemen. De doelstelling voor volgend seizoen is dan ook duidelijk: “Al met al verwachten we weer om de titel te kunnen spelen.”