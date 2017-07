Van den Brom zegt viertal de wacht aan: ‘Hun perspectief is minder’

AZ reisde onlangs af naar Griekenland voor een trainingskamp, maar Ben Rienstra, Illias Bel Hassani, Muamer Tankovic en Job van der Linden zijn niet van de partij in Zuid-Europa. De vier hebben van trainer John van den Brom te horen gekregen dat zijn uit mogen kijken naar een andere club.

“Daar hebben we gisteren (dinsdag, red.) mee gesproken. We hebben een grote groep. Het heeft geen zin om zoveel mensen naar Griekenland mee te nemen. We hebben aan de jongens uitgelegd dat hun perspectief in de toekomst minder is”, legt hij zijn keuze uit in gesprek met FOX Sports.

Van den Brom heeft het viertal verteld dat er uitgekeken mag worden naar een andere club: “Uiteindelijk moet je werken met een groep die trainbaar is, wat aantallen betreft. Als je dan geen perspectief hebt, wordt het lastig om ze te motiveren. Daar was verder geen aanleiding voor, want ze hebben een goede voorbereiding gedraaid. Maar er zijn jongens die zich ook ontwikkelen.”

Als Rienstra, Bel Hassani, Tankovic en Van der Linden daadwerkelijk vertrekken uit het AFAS Stadion, gaan zij Ridgeciano Haps, Derrick Luckassen, Mattias Johansson, Fernando Lewis en de inmiddels bij Newcastle United teruggekeerde Tim Krul achterna. AZ verwelkomde tot nu toe doelman Marco Bizot en de van Feyenoord gehuurde Marko Vejinovic als nieuwe aanwinsten.