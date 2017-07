‘Feyenoord krijgt over enkele dagen duidelijkheid uit Engeland’

Feyenoord weet spoedig meer over een eventuele hereniging met Steven Berghuis. Volgens RTV Rijnmond is Watford van plan om na het trainingskamp van deze week een beslissing te nemen over de toekomst van de aanvaller. De Premier League-club voerde deze zomer een trainerswissel door en heeft Marco Silva voor de selectie gezet.

De technische staf van Watford zal volgens de regionale omroep spoedig duidelijkheid geven aan Berghuis én dus ook Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel heeft meermaals aangegeven dat het terughalen van Berghuis prioriteit geniet. "Dat is een jongen die op onze lijst staat", gaf de sportbestuurder deze week te kennen.

"Dat is niet zo eenvoudig. Berghuis is voor een ongelooflijk transferbedrag door Watford gekocht en heeft een Premier League-salaris. Dat zijn uitdagingen voor een club als Feyenoord. Maar het is een jongen die absoluut in the picture staat. Hij staat er zelf ook voor open, maar het wordt niet eenvoudig. We moeten onze ogen niet voor andere situaties sluiten", zo benadrukte Van Geel.

Berghuis, 25 jaar, ging medio 2015 voor 5,5 miljoen euro van AZ naar Watford, waar hij in zijn eerste jaar niet verder kwam dan elf optredens. Hij koos voor een verhuur aan Feyenoord, leverde daardoor salaris in, maar speelde een belangrijke rol in het eerste kampioenschap van Feyenoord sinds 1999. Zijn contract in Engeland loopt nog twee seizoenen door.