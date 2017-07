Klaassen: ‘Ik herken iets in hem, we legden dezelfde route af bij Ajax’

Davy Klaassen trok onlangs na dertien jaar bij Ajax de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht om zijn zo gewenste transfer naar Everton te maken. De aanvoerder volgt de situatie bij zijn oude club echter nog op de voet en was ook diep geschokt toen het nieuws over Abdelhak Nouri hem bereikt.

Klaassen keek de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen thuis bij ploeggenoot Maarten Stekelenburg: “Maar ik was was al op het vliegveld toen ik op Twitter las dat Nouri in elkaar was gezakt. 'Hij ligt al een kwartier op de grond...', appte Maarten. Vlak voor het opstijgen, kwam het bericht dat Appie stabiel en buiten levensgevaar was. Dat is goed. Lekker, dacht ik”, vertelt Klaassen aan Ajax Life.

Nadat het nieuws naar buiten kwam dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade op had gelopen kon Klaassen echter nergens anders meer aan denken: “Echt niet normaal. Ik was helemaal niet blij na mijn eerste duel voor Everton. Totaal niet, ik was bedrukt. Het was echt moeilijk.” De Oranje-international was graag met zijn voormalige ploeggenoten meegegaan naar de bijeenkomst in Geuzenveld, maar was op dat moment op de weg terug van een oefentrip in Tanzania.

Klaassen sprak wel met Nouri’s broer en vertelt dat hij een goede band had met het talent: “Afgelopen seizoen zeker, toen hij er echt een beetje bij kwam. Ik herkende iets van mezelf in hem, we hebben bij Ajax dezelfde route afgelegd. Appie was een beetje ongeduldig, maar niet te. Hij wilde heel graag en dan zei ik: ‘Het komt wel’. ‘Ja ja, ik blijf mijn best doen’, zei Appie dan.”