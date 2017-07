Verratti loost zaakwaarnemer na uitglijder en vindt onderdak bij Raiola

Donato Di Campli deed zo’n twee weken geleden gepeperde uitspraken over de situatie van Marco Verratti bij Paris Saint-Germain en dat is de belangenbehartiger duur komen te staan. De middenvelder laat woensdagavond via zijn Instagram-account weten dat hij afscheid neemt van Di Campli en zich aansluit bij de stal van Mino Raiola.

Di Campli noemde zijn cliënt toen onder meer ‘een gevangene van de emir’ en voegde daar nog aan toe dat geen enkele speler die ervan droomt om de Champions League te winnen naar PSG komt. Verratti ging vervolgens diep door het stof op de officiële kanalen van zijn club en maakte in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat hij niet achter de uitspraken van zijn belangenbehartiger stond.

Die uitglijder heeft nu een staartje gekregen voor Di Campli: “Ik communiceer dat de enige legitieme persoon om mijn belangen te behartigen vanaf nu Mino Raiola is. Ik wil Donato Di Campli bedanken voor het werk dat hij tot nu toe voor mij heeft gedaan, hij blijft mijn waardering houden”, laat Verratti in een korte verklaring weten.

Verratti staat naar verluidt in de belangstelling van Barcelona, terwijl ook clubs als Manchester United en Juventus op de diensten van de middenvelder zouden azen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Paris Saint-Germain, waar de Italiaans international nog een contract heeft tot medio 2021, ervan overtuigd kan worden om afscheid te nemen van een van zijn belangrijkste spelers.