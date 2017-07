Martina maakt eerste minuten voor Everton bij simpele zege op Twente

FC Twente heeft woensdagavond het onderspit gedolven tegen het Everton van Ronald Koeman. De ploeg uit Enschede kwam in de eerste helft nog wel tot een aantal aardige kansen, maar moest uiteindelijk toch een 0-3 nederlaag toestaan, waarbij vooral de openingstreffer van Kevin Mirallas van grote schoonheid was. De eerder deze week gepresenteerde Cuco Martina maakte zijn eerste minuten in het shirt van zijn nieuwe club.

Koeman liet zijn team aan de wedstrijd beginnen zonder onder meer de nieuwe aanwinsten Martina, Wayne Rooney en Davy Klaassen. De eerste kans van de wedstrijd was echter wel voor de bezoekers, toen Jorn Brondeel in moest grijpen bij een poging van Dominic Calvert-Lewin. De Tukkers lieten zich via onder meer Danny Holla ook niet onbetuigd, maar konden niet voorkomen dat zij met een 0-1 achterstand de rust in gingen. Kevin Mirallas mocht vlak voor de onderbreking uithalen van een meter of twintig en knalde de bal knap in de winkelhaak.

Zo! Kevin Mirallas doet FC Twente vlak voor rust pijn! ?? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 19 juli 2017

De tweede helft was een kwartier oud toen Koeman Martina zijn debuut gunde en verder onder anderen Klaassen, Rooney, Morgan Schneiderlin en Aaron Lennon in de ploeg bracht. Een van die invallers breidde de voorsprong met nog een dikke vijftien minuten te gaan verder uit: Lennon veroverde de bal op de achterlijn, sneed naar binnen en knalde het leer via het been van een tegenstander in de verre hoek. Daarmee was het nog niet gedaan voor the Toffees, want ook Kieran Dowell zette zijn naam in de slotfase met een fraaie treffer nog op het scorebord.