‘PSV en Eintracht Frankfurt laten Willems in onzekerheid over transfer’

Jetro Willems werd maandag al medisch gekeurd bij Eintracht Frankfurt, maar de Duitsers hebben nog altijd geen melding gemaakt over het definitieve aantrekken van de verdediger van PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad is er ruis op de lijn ontstaan over de overstap van de linksback en komt het waarschijnlijk woensdag ook niet meer tot een akkoord.

Technisch manager Marcel Brands liet zondag aan het medium weten dat de clubs rond waren over een transfersom van zo’n zeven miljoen euro, waarna Willems het trainingskamp van de Eindhovenaren in Frankrijk verliet. De verdediger onderging daarop de medische keuring, maar sindsdien is het stil van beide kanten.

PSV laat desgevraagd weten dat er toch nog geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van de transfer, terwijl dat zondag wel zo was. Het medium verwacht wel dat als een van de partijen bereid is om water bij de wijn te doen, er toch nog snel een overeenstemming kan worden bereikt. De onderhandelingen zijn nog altijd gaande en niet definitief afgebroken.

Willems is naar verluidt zelf al wel helemaal rond met zijn nieuwe club, die hem dit weekend mee hoopt te kunnen nemen naar een trainingskamp in Oostenrijk. De verdediger gaat zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract.