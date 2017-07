PSG lijkt miskoop van 30 miljoen euro te kunnen lozen

VVV-Venlo maakt komend seizoen zijn rentree in de Eredivisie en hoopt dat te doen met Hans Nunoo Sarpei in de gelederen. De middenvelder van VfB Stuttgart was deze week op proef bij VVV, dat Sarpei graag wil huren. (Voetbal International)