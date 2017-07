Koeman moet Argentijns international minstens halfjaar missen na operatie

Ronald Koeman heeft woensdag een flinke domper te verwerken gekregen. Everton heeft namelijk via een officiële verklaring bekend gemaakt dat Ramiro Funes Mori aan zijn knie is geopereerd in Barcelona. De verdediger wordt pas over zes tot negen maanden weer terug verwacht.

Funes Mori scheurde in maart van dit jaar zijn meniscus tijdens een interland van Argentinië tegen Bolivia, waardoor zijn seizoen in één klap voorbij was. De verdediger is nu onder het mes gegaan en kijkt tegen een lange revalidatieperiode aan. De club laat weten hem pas op z’n vroegst begin volgend jaar weer verwacht in te kunnen zetten.

Everton versterkte zich gedurende deze transferperiode al met Michael Keane, terwijl Koeman ook kan beschikken over Ashley Williams en Phil Jagielka. Door het uitvallen van Funes Mori is de kans echter aanwezig dat the Toffees op zoek gaan naar nog een centrale verdediger, aangezien er met onder meer deelname aan de Europa League een druk programma aankomt.

Naast Funes Mori is ook Ross Barkley geopereerd. De middenvelder liep onlangs een liesblessure op en nam ook geen deel aan de oefentrip van zijn club naar Tanzania. Barkley, die in de afgelopen dagen hardnekkig in verband wordt gebracht met een vertrek uit Goodison Park, wordt over een week of vier weer terugverwacht.