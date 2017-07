‘Dat is erg goed voor zijn toekomst, hij zal het zeker overnemen van Buffon’

Wojciech Szczesny speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor AS Roma en woensdagmiddag werd duidelijk dat de Pool in de Serie A zal blijven. Juventus haalt de doelman voor een bedrag van minimaal 12,2 miljoen euro naar Turijn als stand-in van Gianluigi Buffon en Arsène Wenger is blij dat Szczesny elders in de top een kans krijgt.

“We wensen hem het beste. Ik denk dat hij een Arsenal-jongen is, een Arsenal-man. Maar wij hebben zoveel goede keepers dat we hem de kans hebben gegeven om in Italië te blijven. Juventus heeft hem vandaag overgenomen terwijl hij bij ons nog maar voor een jaar vast lag”, legt de Fransman uit op de officiële website van the Gunners.

“Ik denk dat dit erg goed is voor zijn toekomst, aangezien hij het zeker over zal nemen van Buffon. Ik denk ook dat hij Arsenal altijd dankbaar zal zijn, aangezien Arsenal een grote stap in zijn loopbaan was”, gaat Wenger verder. “Als je kijkt naar de keepers die wij hebben opgeleid, ze doen het goed. We hadden natuurlijk Wojciech en nu breekt Emi Martínez door. We hebben ook Matt Macey nog en ze doen het allemaal erg, erg goed.”

Szczesny maakte in 2006 op zestienjarige leeftijd de overstap van Legia Warschau naar Arsenal en kwam uiteindelijk tot bijna tweehonderd officiële wedstrijden voor de Londenaren. Door de komst van Petr Cech verdween de Poolse doelman echter naar de achtergrond, waarna hij de laatste twee seizoenen indruk maakte in het doel van i Giallorossi.