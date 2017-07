Real Madrid en Chelsea akkoord over overgang van Morata

Real Madrid en Chelsea hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Álvaro Morata naar Engeland, zo meldt de Spaanse topclub woensdagavond via de officiële kanalen. De overgang van de aanvaller is nog wel afhankelijk van een medische keuring. De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar de Champions League-winnaar zou naar verluidt een formeel bod van circa 85 miljoen euro hebben geaccepteerd.

Met Morata heeft Chelsea eindelijk de gewenste spits binnen en lijkt de aftocht van Diego Costa een formaliteit. Laatstgenoemde kreeg weken terug al te horen dat hij deze zomer mocht vertrekken. De Londenaren hadden aanvankelijk interesse in Romelu Lukaku, maar Manchester United was slagvaardiger en won de strijd om de handtekening van de Belgisch international. Spelers als Andrea Belotti, Pierre-Emerick Aubameyang en Gonzalo Higuain werden ook aan the Blues gelinkt, maar de keuze van de regerend landskampioen is uiteindelijk op Morata gevallen.

Morata, 24 jaar, doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en kwam in zijn eerste vier seizoenen tot 52 officiële duels, waarin hij 11 keer scoorde. In de zomer van 2014 vertrok de Spanjaard voor twintig miljoen euro naar Juventus, waar hij tot 27 doelpunten in 93 officiële wedstrijden kwam. Real Madrid koos een jaar geleden ervoor om de terugkoopclausule van dertig miljoen euro te lichten, mede omdat de aanvaller werd gezien als een speler die in de toekomst veel geld zou kunnen opleveren.

Hoewel Morata met 20 doelpunten in 43 officiële duels een belangrijk aandeel in het succesvolle seizoen van Real Madrid had, was hij toch niet onomstreden voor Zinédine Zidane en wilde de club geen 'nee' zeggen tegen een bod van 85 miljoen euro. De oefenmeester opteerde vaak voor zijn landgenoot Karim Benzema, ook al was zijn moyenne lager dan dat van Morata. De verwachting is dat Real Madrid nog een spits gaat aantrekken, daar eerder Mariano aan Olympique Lyon werd verkocht.