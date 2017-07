‘De aanname dat we wel even over Valletta heen zullen walsen is onjuist’

Om de derde voorronde van de Europa League te behalen, moet FC Utrecht donderdag een goed resultaat neerzetten tegen Valletta FC. Vorige week kwamen de Utrechters tegen de club uit Malta niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Trainer Erik ten Hag waakt voor onderschatting.

Vorige week hadden de Domstedelingen te maken met hitte en een slecht veld, terwijl ook het trieste nieuws over Ajacied Abdelhak Nouri insloeg als een bom. Volgens Ten Hag is het nieuws inmiddels enigszins verwerkt. "We zijn nu een week verder en hebben het een plek kunnen geven", zegt Ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het duel. "Natuurlijk hebben we er nog steeds mee te maken, maar de focus ligt morgen weer op voetbal."

Volgens Ten Hag, die sinds 2015 aan het roer staat bij de club uit de Domstad, wordt de Maltese tegenstander nog wel eens onderschat: "De aanname dat we wel even over Valletta heen zullen walsen is onjuist en ondoordacht. We hebben te maken met een ambitieuze tegenstander die alles zal geven. Zelf zullen we top moeten zijn om door te komen."

Zoran Popovic, trainer van Valletta, ziet voor zijn ploeg kansen om te stunten. "De wedstrijd van vorige week heeft ons laten zien dat we ons met sterke clubs kunnen meten", aldus de Serviër. "We willen morgen graag dominant voetbal laten zien, maar dat ligt ook aan de manier waarop onze tegenstander zal spelen. Utrecht is absoluut favoriet, maar ik acht ons niet kansloos."