‘Morata op weg naar Londen na deal van 85 miljoen euro’

Chelsea staat op het punt om Álvaro Morata te contracteren, zo melden onder meer Sky Italia en The Telegraph woensdag. Verschillende bronnen in Madrid hebben aan het Britse medium verteld dat een overgang van Real Madrid naar Stamford Bridge aanstaande is. De Spaanse grootmacht ontvangt naar verluidt 85 miljoen euro voor de spits.

Het Engelse medium weerspreekt hiermee La Gazzetta dello Sport, dat maandag meldde dat de aanvaller voor ongeveer zeventig miljoen euro verkast naar AC Milan. Nu zou Chelsea echter aan de haal gaan met de Spanjaard. De transfer zou een opsteker zijn voor the Blues, die doelwit Romelu Lukaku zagen vertrekken naar Manchester United.

Daarna zou de Engelse landskampioen de focus hebben verlegd naar Morata, terwijl ook Andrea Belotti van Torino en Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund worden genoemd als mogelijke versterkingen. Volgens het eerder genoemde medium zou de komst van de 24-jarige Morata een welkome opsteker zijn voor manager Antonio Conte en de selectie van Chelsea. Zowel de trainer als de spelers snakken naar verluidt naar een aanvallende impuls, zeker nadat Diego Costa niet meer in de plannen van de Italiaanse oefenmeester voorkomt.

In totaal heeft Morata sinds 2009 63 competitieduels voor de hoofdmacht van de Koninklijke gespeeld en scoorde daarin 23 keer. Met name afgelopen seizoen maakte hij relatief veel doelpunten: in 26 optredens in LaLiga, waarvan 12 keer als invaller, wist hij 15 keer het te vinden. Medio 2014 verkaste Morata voor twintig miljoen naar Juventus, waar hij twee seizoenen zou spelen. In de zomer van 2016 haalde de Spaanse grootmacht zijn jeugdexponent weer terug naar Madrid voor dertig miljoen.