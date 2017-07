‘Heibel bij Roda JC: Stevens zet vraagtekens bij Caanen en Anelka’

Roda JC Kerkrade hoopt spoedig verlost te zijn van de maandelijkse betalingen aan Ton Caanen, die begin april op non-actief werd gesteld als technisch directeur. Adviseur Huub Stevens vindt het echter onbegrijpelijk dat de club maandelijks geld overmaakt aan de vertrokken sportbestuurder, meldt Voetbal International woensdag. Ook de rol van Nicolas Anelka vindt Stevens dubieus.

Caanen zorgde voor veel rumoer bij de club tijdens zijn anderhalf jaar durende dienstverband. Volgens het eerdergenoemde medium lag hij overhoop met trainer Darije Kalezic, botste hij met verschillende mensen op de werkvloer en heeft hij veel miskopen op zijn naam. Uiteindelijk werd Caanen ‘vrijgesteld van werkzaamheden’ nadat hij zonder toestemming van de clubleiding naar Colombia vertrok om daar te gaan scouten.

Het contract met Caanen loopt nog door tot medio 2018. Roda maakte eerder weinig aanstalten om dat dienstverband te beëindigen, maar Stevens wil daar verandering in brengen. De oud-trainer, die bij Roda afgelopen seizoen nog als crisismanager fungeerde in de play-offs, vindt het onbegrijpelijk dat Caanen ondanks al zijn misstappen nog elke maand geld krijgt van de Limburgse club.

Algemeen directeur Wim Collard laat aan Voetbal International weten dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor de situatie met Caanen: “Binnen veertien dagen hoop ik op uitsluitsel.” Collard geeft aan niet aan juridische stappen te denken: “We proberen er samen uit te komen.” Daarnaast zet Stevens ook vraagtekens bij de vaste betalingen aan Anelka, die als consultant op de loonlijst staat. Roda betaalt de Fransman naar verluidt tienduizenden euro's per maand, maar hij is al weken niet in Kerkrade gespot, zo luidt de kritiek.