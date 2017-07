Feyenoord weet volgende week waar het aan toe is

(The Sun)

Gonzalo Escalante kan de overstap naar de Premier League maken. Burnley wil ruim zeven miljoen euro betalen voor de Argentijn, die bij Eibar als verdedigende middenvelder of rechtermiddenvelder speelt. (The Sun)

Dan wordt dus duidelijk of Feyenoord de buitenspeler binnenboord kan houden.

Kevin Stewart speelde pas elf wedstrijden voor Liverpool in de Premier League, maar lijkt de club deze zomer toch een flinke transfersom op te gaan leveren. Hull City is bereid maximaal negen miljoen euro neer te tellen voor de middenvelder. (ESPN)