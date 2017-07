Liverpool bereikt miljoenenakkoord over beoogde opvolger van Willems

Andrew Robertson kan zich binnenkort speler van Liverpool noemen. The Independent meldt woensdag dat de linksback voor ruim elf miljoen euro vertrekt bij het gedegradeerde Hull City. De transfer betekent slecht nieuws voor onder meer PSV, want de Eindhovenaren zagen in Robertson de ideale vervanger van Jetro Willems, die naar Eintracht Frankfurt verkast.

Robertson wordt de derde zomeraanwinst van de club van manager Jürgen Klopp, nadat Liverpool zich eerder al had versterkt met Dominic Solanke en Mohamed Salah. De Schot zal binnenkort een medische keuring ondergaan en sluit zich daarna aan bij de selectie. Met de komst van de 23-jarige Robertson is de linksbackpositie bij de the Reds weer goed ingevuld: afgelopen seizoen speelde middenvelder James Milner op die plek.

Alberto Moreno kan ook als linksback voor de Premier League-club fungeren, maar de Spanjaard krijgt niet het vertrouwen van Klopp en mag Liverpool verlaten. Klopp aasde naar verluidt al maanden op Robertson, die nog tot medio 2018 onder contract staat bij the Tigers. Nu de Duitse oefenmeester zijn gewilde verdediger binnen lijkt te hebben, wil hij ook nog Naby Keïta naar Liverpool halen. RB Leipzig wil echter niet meewerken aan een transfer en heeft een bod van 75 miljoen euro geweigerd.

De overgang van de vijfvoudig international naar de club van Georginio Wijnaldum betekent dat PSV verder moet gaan zoeken. De Eredivisionist was, net als onder meer Burnley en Newcastle United, geïnteresseerd in Robertson. De linkervleugelverdediger speelde sinds de zomer van 2014 voor Hull, nadat hij overkwam van Dundee United. Voor de Engelsen speelde hij in drie seizoenen 102 competitiewedstrijden, waarin hij drie keer wist te scoren.