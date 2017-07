Sky Sports: ‘Man City akkoord met Real over transfer van 34 miljoen’

Manchester City en Real Madrid hebben een akkoord bereikt over de transfer van Danilo, zo meldt Sky Sports woensdag. De transfersom zou van 30 miljoen euro kunnen oplopen tot 34 miljoen. De Braziliaan moet de concurrentie aangaan met Kyle Walker, die eerder deze week voor een geschat bedrag van maximaal 57 miljoen euro naar Manchester City vertrok.

De afgelopen dagen waren Manchester City en Chelsea verwikkeld in een strijd om de komst van Danilo. Aanvankelijk hoopte Josep Guardiola zijn droomdoelwit Dani Alves naar het Etihad Stadium te halen, maar hij koos uiteindelijk voor Paris Saint-Germain. De oefenmeester van Manchester City schakelde door en haalde Walker binnen. Daarmee bleek de honger echter nog niet gestild: Guardiola wil de positie dubbel bezet hebben en lijkt Chelsea af te troeven.

De komst van Danilo is bovendien een gevolg van het vertrek van Pablo Zabaleta en Gaël Clichy. Danilo, die ook als linksback uit de voeten kan, mocht van Real Madrid vertrekken. Voorzitter Florentino Pérez wilde echter geen verlies lijden op de vleugelverdediger, die twee jaar geleden voor 31,5 miljoen euro overkwam van FC Porto. Die opdracht lijkt geslaagd. De verwachting is dat Danilo spoedig naar de Verenigde Staten vliegt om zich bij zijn ploeggenoten te voegen.

De vijftienvoudig international stond deze zomer ook in de belangstelling van Juventus. Door de komst van Rodrigo Bentancur en Douglas Costa heeft de Oude Dame echter al twee spelers van buiten de Europese Unie binnengehaald en dat is in Italië het limiet. Danilo kwam sinds 2015 tot 41 competitieduels voor Real Madrid, waarin hij 3 keer scoorde. Vorig seizoen stond hij zeventien keer in de basis in competitieverband.