Rummenigge: ‘Een bod van 48 miljoen zouden wij zeker niet slecht vinden’

Bayern München zal een bod van 48 miljoen euro voor Renato Sanches waarschijnlijk accepteren. Dat zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge tegenover aanwezige journalisten in China, waar de Duitse topclub momenteel verblijft. De preses van der Rekordmeister betwijfelt echter of AC Milan, dat zeer geïnteresseerd is in de jonge Portugees, aan de vraagprijs kan voldoen.

“Hij zal niet genoeg speelminuten bij Bayern krijgen om zijn ontwikkeling door te zetten, dus we zijn bereid hem te verhuren en eventueel zelfs meer dan dat”, aldus Rummenigge. “Ik ben niet de trainer, maar ik denk dat Renato regelmatig moet voetballen. Ik kan nogmaals bevestigen dat Milan belangstelling heeft, maar na vorige week is er niet meer onderhandeld.”

“Als clubs interesse hebben in een speler van Bayern, dan moeten ze bereid zijn om veel geld op tafel te leggen en ik denk niet dat Milan bereid is om te voldoen aan onze eisen”, stelt de voorzitter van de Duitse grootmacht over de situatie omtrent Sanches, die tot medio 2021 vastligt in de Allianz Arena. “Een bod van 48 miljoen euro op Renato zouden wij zeker niet slecht vinden...”

Sanches werd vorig jaar door Bayern voor minimaal 35 miljoen euro weggeplukt bij Benfica, maar de negentienjarige middenvelder kende een moeizaam debuutjaar in Duitsland. Coach Carlo Ancelotti maakte in de Bundesliga slechts zeventienmaal gebruik van de dertienvoudig Portugees international. Milan zou Sanches naar verluidt eerst voor twee jaar willen huren, à zeven miljoen euro, om hem vervolgens voor een transfersom van veertig miljoen euro definitief over te nemen van Bayern.